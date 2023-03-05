Пока во всем мире идут сокращения, полупроводниковая TSMC хочет набрать 6000 сотрудников

Пока во всем мире идут сокращения, полупроводниковая TSMC хочет набрать 6000 сотрудниковИ чувствует себя намного лучше других компаний
Технологический гигант TSMC заявил, что планирует нанять более 6 000 новых сотрудников в этом году. И пока компания планирует строительство новых заводов в США, Японии и, возможно, в Германии, вся IT-отрасль столкнулась с волной сокращений
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Компания ищет молодых инженеров со степенью младшего специалиста, бакалавра, магистра или доктора наук в области электротехники или программного обеспечения в городах по всему Тайваню, говорится в заявлении. Компания набирает сотрудников, несмотря на глобальный спад в индустрии микросхем и не только.
Эксперты считают, что как раз доминирующее положение TSMC в производстве самых современных чипов для высококлассных клиентов, таких как Apple, и защитило компанию от спада, из-за которого страдает большинство компаний в данный момент.