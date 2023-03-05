Пока во всем мире идут сокращения, полупроводниковая TSMC хочет набрать 6000 сотрудников

Компания ищет молодых инженеров со степенью младшего специалиста, бакалавра, магистра или доктора наук в области электротехники или программного обеспечения в городах по всему Тайваню, говорится в заявлении. Компания набирает сотрудников, несмотря на глобальный спад в индустрии микросхем и не только.

Эксперты считают, что как раз доминирующее положение TSMC в производстве самых современных чипов для высококлассных клиентов, таких как Apple, и защитило компанию от спада, из-за которого страдает большинство компаний в данный момент.