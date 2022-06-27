Пока вы спите: учёные узнали, что ночью рак распространяется агрессивнее

Результаты исследования могут изменить способ, которым врачи собирают образцы крови у больных раком в будущем. Вероятно, медицинским работникам следует систематически записывать время, в которое они выполняют биопсию.

Исследователи заметили необъяснимую разницу в количестве циркулирующих опухолевых клеток в образцах, проанализированных в разное время суток. Чтобы выяснить, что происходит, учёные изучили 30 женщин с раком молочной железы. Они обнаружили «поразительную и неожиданную закономерность»: большинство циркулирующих опухолевых клеток (78,3%) было обнаружено в образцах крови, взятых в ночное время. Интересно, что раковые клетки, собранные в период покоя, были «сильно склонны к метастазированию, тогда как циркулирующие опухолевые клетки, образовавшиеся во время активной фазы, лишены метастатической способности».