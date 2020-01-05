Показан «цифровой человек» Samsung

Руководитель Neon, исследователь Пранав Мистри (Pranav Mistry) написал в своём аккаунте, что команда скоро вылетает на выставку CES, и продукт, который они презентуют, наконец находится в рабочем состоянии. Разработчики готовы показать технологию Core R3, которая может автоматически генерировать движения, эмоции и речь (даже на хинди).

Кроме того, в сети появилось видео, которое взяли из кода сайта Neon. На нём показаны виртуальные люди, до жути похожие на настоящих. Впрочем, пока неясно, до какой степени эти аватары генерируются компьютером.