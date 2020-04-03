Показан единственный в мире образец автомата-карабина Калашникова

Размещён он на канале концерна «Калашников». Под роликом авторы указали, что соединение двух терминов «автомат» и «карабин», конечно, немного некорректно, ведь «автомат» — это и есть автоматический карабин. Однако в данном случае вторая часть термина подразумевает улучшение точности и дальности стрельбы автомата.

Такой тип оружия разрабатывали конструкторские бюро из Ижевска и Коврова. А показанный на видео образец создал собственно Михаил Тимофеевич Калашников. У данного автомата-карабина имеется более длинный, чем у обычного автомата, ствол, который обеспечивает более дальний и кучный бой. В целом, данное оружие похоже на АК-47, но с некоторыми особенностями. Например, затворная рама автомата-карабина не имеет газового поршня.

Автомат-карабин Калашникова проходил испытания, однако в серию не пошёл.