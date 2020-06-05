Показан экстремальный полёт ударного вертолёта Ми-25

Кратко о ролике пишет «Российская газета». Ми-25 на видео поражает своим полётом на сверхмалой высоте. Сообщается, что вертолёт весом 11 тонн прошёл над поверхностью аэродрома на высоте всего нескольких метров.

Журналисты пояснили, что такой манёвр не только эффектен, но ещё и полезен в бою. Полёт на столь малой высоте позволяет вертолёту проследовать к цели незаметно для радаров и наблюдателей противника.

Стоит отметить, что Ми-25 — это экспортный вариант советского Ми-24Д. Он вооружён подвижной пулеметной установкой ЯкБ-12,7, а также противотанковыми ракетами «Фаланга».