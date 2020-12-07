Показан элемент, который делает истребитель Су-57 «невидимым»

Naked Science рассказал, что у американских истребителей пятого поколения вместо такой решётки применяются специальные S-образные каналы воздухозаборников. Они исключают прямое фронтальное просвечивание лопаток компрессора двигателя.

Напомним, российские военные должны были получить Су-57 до конца ноября. Всего Воздушно-космическим силам (ВКС) России передадут до 2028 года 76 истребителей. Этого хватит, чтобы вооружить три авиационные полка.