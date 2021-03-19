Показан истребитель будущего на замену американскому F-16

Как пишет Naked Science, недавно начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Чарльз Браун заявил, что военные хотят получить альтернативу истребителю F-16.

Сотрудники издания Hush-Kit поговорили с экспертами в сфере авиастроения и создали на базе этого концепт истребителя F-36. Этот самолёт должен был бы получиться очень доступны и способным использовать новые технологии. Такой истребитель сможет нести бомбы и ракеты на внутренних и внешних подвесках. Также его можно будет вооружить пушкой для наземных целей.