Наука и технологии
Сегодня в 18:15
Показан истребитель будущего на замену американскому F-16
Пока это лишь концепт
В сети появился концепт перспективного лёгкого американского истребителя F-36 Kingsnake, который может заменить F-16.
Как пишет Naked Science, недавно начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Чарльз Браун заявил, что военные хотят получить альтернативу истребителю F-16.
Сотрудники издания Hush-Kit поговорили с экспертами в сфере авиастроения и создали на базе этого концепт истребителя F-36. Этот самолёт должен был бы получиться очень доступны и способным использовать новые технологии. Такой истребитель сможет нести бомбы и ракеты на внутренних и внешних подвесках. Также его можно будет вооружить пушкой для наземных целей.
Недавно ВВС США получили первый тяжеловооружённый истребитель F-15EX Advanced Eagle. Он сможет нести до 22 ракет класса «воздух-воздух».