Показан истребитель Су-34 с 10 атомными бомбами

Су-34 предназначен для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника, а также по воздушным целям днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. Истребитель-бомбардировщик можно отнести к поколению 4++. Су-34 может нести вдвое большую бомбовую нагрузку чем Су-24М, а также является высокоманёвренным: способен быстро менять положение в воздухе для более удобной позиции в атаке.

Самолёт сейчас стоит на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) России в количестве 122 единиц.