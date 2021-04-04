Наука и технологии
Сегодня в 15:31
Показан истребитель Су-34 с 10 атомными бомбами
А точнее, с их имитаторами
В сети показали фотографию с советским и российским истребителем-бомбардировщиком Су-34, который вооружён десятью имитаторами тактических термоядерных бомб (ИАБ).
О снимке написала «Российская газета». Он был размещён на буклете, выпущенном к 60-летию ВНИИ технической физики имени Е.И. Забабахина.
Су-34 предназначен для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника, а также по воздушным целям днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. Истребитель-бомбардировщик можно отнести к поколению 4++. Су-34 может нести вдвое большую бомбовую нагрузку чем Су-24М, а также является высокоманёвренным: способен быстро менять положение в воздухе для более удобной позиции в атаке.
Самолёт сейчас стоит на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) России в количестве 122 единиц.