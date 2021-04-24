Наука и технологии
Сегодня в 18:30
Показан концепт смартфона и переносной приставки Sony в одном
Как бы выглядел такой гибрид?
Sony производит большое количество разной техники: от телевизоров и камер до смартфонов и консолей. Дизайнер решил пофантазировать на тему выпуска компанией устройства, которое объединяет портативную приставку и смартфон в одно целое.
Дизайнер назвал это Sony PlayStation 5G. Это будет компактное устройство в тонком корпусе. Оно очень похоже на смартфон: у него есть тройная основная камера и двойная фронтальная. Помимо этого, девайс оснащается специальными игровыми кнопками, что позволяет комфортно управлять персонажем в игре.
У девайса имеется и кнопка PS, кнопка выбора и кнопка общего доступа. В смартфон-консоль встроены стереодинамики.
Добавление поддержки же 5G, по идее, должно снизить задержки в играх. К сожалению, пока это лишь концепт. Sony, похоже, не имеет планов по выпуску портативных консолей.