Показан концепт смартфона и переносной приставки Sony в одном

Дизайнер назвал это Sony PlayStation 5G. Это будет компактное устройство в тонком корпусе. Оно очень похоже на смартфон: у него есть тройная основная камера и двойная фронтальная. Помимо этого, девайс оснащается специальными игровыми кнопками, что позволяет комфортно управлять персонажем в игре.