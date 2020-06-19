Показан «летающий» беспилотный танк

Стоит отметить, что прототип боевого гусеничного робота Type-X показали несколько дней назад. Эта универсальная платформа создана с возможностью перевозки в транспортном самолёте C-130 Hercules. Благодаря этому беспилотный танк можно десантировать к месту проведения боевых действий с парашютом.

Максимальная скорость платформы достигает 80 км/ч, а запас хода — 600 км. Созданный на основе Type-X танк вмещает двух человек.

Модуль CPWS II поддерживает установку 25-мм пушки M242 Bushmaster или 30-мм пушки M230LF. В башне также можно разместить панорамный прицел, тепловизор и другое оборудование.

Танк можно использовать для отражения атак врага, чтобы не подвергать риску личный состав.