Показан многозарядный стреляющий нож спецназа Китая

Сообщается, что стреляющий нож используют разведчики и диверсанты Народно-освободительной армии Китая. У оружия есть советский аналог — НРС-2 «Взмах». Однако китайский нож может произвести четыре выстрела вместо одного. Устроен он так: ручка у ножа полая, и в ней размещены четыре ствола под пистолетный патрон.

После каждого выстрела солдат должен вручную взвести ударник. Причём последний служит одновременно прицелом и предохранителем. В качестве спускового крючка используется ограничитель рукояти. Выстрел производится в направлении лезвия.

Дальность стрельбы таким оружием составляет 10 метров. Кроме того, нож можно превратить в бокорез, что может быть полезно для разведчика.