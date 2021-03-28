Наука и технологии
Сегодня в 10:25
Показан наиболее детальный снимок чёрной дыры
Ранее мы уже видели её расплывчатое изображение
В 2019 году учёные опубликовали первый в истории снимок чёрной дыры. Однако это было только начало. Теперь те же команда исследователей показала новое изображение того же объекта, но в поляризованных лучах.
На снимке мы видим массивную чёрную дыру в центре галактики Мессье 87 (M 87). Она находится от Земли на расстоянии 53 млн световых лет.
Недавно учёные смогли составить карту распределения силовых линий магнитного поля в окрестностях чёрной дыры. Также исследователи измерили напряжённость магнитного поля.
Авторы работы говорят, что получили ключ к пониманию того, как магнитное поле «помогает» чёрной дыре поглощать вещество, а также испускать мощные джеты. Кроме того, они получили более чёткие изображения объекта.
EHT Collaboration