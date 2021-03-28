Показан наиболее детальный снимок чёрной дыры

На снимке мы видим массивную чёрную дыру в центре галактики Мессье 87 (M 87). Она находится от Земли на расстоянии 53 млн световых лет.

Недавно учёные смогли составить карту распределения силовых линий магнитного поля в окрестностях чёрной дыры. Также исследователи измерили напряжённость магнитного поля.

Авторы работы говорят, что получили ключ к пониманию того, как магнитное поле «помогает» чёрной дыре поглощать вещество, а также испускать мощные джеты. Кроме того, они получили более чёткие изображения объекта.