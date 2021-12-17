Показан необычный российский «реактивный прицеп»

Как отмечает «Российская газета», а ранее УР-83П перемещался с помощью автомобилей повышенной проходимости, например КамАЗ-5350. МТ-ЛБ же может передвигаться практически по любой пересечённой местности в любое время года. Кроме того, в случае необходимости установку можно разобрать и перенести к нужному месту вручную.

В УР-83П применяется специальная ракета, тянущая кабель, снаряженный 1380 кг взрывчатых веществ. Их подрыв вызывает ответное срабатывание противотанковых и противопехотных мин различного типа. В результате получается проход длиной 115 метров и шириной шесть метров. Конструкция также допускает использование с десантных кораблей.