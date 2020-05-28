Наука и технологии
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Показан невышедший плеер Apple с камерой
Речь о прототипе iPod Touch третьего поколения
Разработчик-коллекционер прототипов устройств Apple показал невышедший плеер iPod touch третьего поколения с камерой. Данный девайс (но без камеры) выпустили в 2009 году.
Сообщается, что Apple решила не добавлять в iPod touch третьего поколения камеру уже на финальной стадии процесса тестирования. На прототипе же камера расположена в центре задней панели плеера.
Стоит отметить, что первые утечки по этому прототипу начали мелькать ещё в 2010 году. Коллекционер рассказал, что iPod touch третьего поколения с камерой — лучший экземпляр в его коллекции. От обычного плеера внешне он практически ничем не отличается (не считая камеру).
Напомним, что Apple позже всё-таки добавила камеру в iPod touch четвёртого поколения.