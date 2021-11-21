Показан новый американский лунный вездеход

Компания не раскрыла все технические подробности о ровере. Однако ожидается, что астронавты смогут управлять им непосредственно из кабины, а также дистанционно. Аппарат будет работать на Луне до десяти лет.

Ровер отправят на Луну на посадочном модуле Nova-D, который рассчитан на перевозку груза до 500 килограммов.

США планируют вернуться на Луну в рамках новой миссии в 2025 году.