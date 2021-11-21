Наука и технологии
Сегодня в 18:24
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Показан новый американский лунный вездеход

От Northrop Grumman
Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman продемонстрировала концепт будущего лунного вездехода.
Показан новый американский лунный вездеход

Пока проект находится на начальной стадии. К его разработке хотят привлечь ряд автомобильных компаний. Northrop Grumman обещает предоставить NASA гибкую и доступную конструкцию транспортного средства, чтобы облегчить исследование поверхности Луны людьми и роботами.

Показан новый американский лунный вездеход

Northrop Grumman

Компания не раскрыла все технические подробности о ровере. Однако ожидается, что астронавты смогут управлять им непосредственно из кабины, а также дистанционно. Аппарат будет работать на Луне до десяти лет.

Ровер отправят на Луну на посадочном модуле Nova-D, который рассчитан на перевозку груза до 500 килограммов.

США планируют вернуться на Луну в рамках новой миссии в 2025 году.

Источник: Spacenews
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