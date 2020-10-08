Показан новый беспилотный грузовик без кабины для водителя

Грузовик назвали Autonomous Electric Transport (AET). Стартап создал четыре разных его версии. У автомобиля нет руля, педалей, лобового стекла, да и кабины вообще. Грузовик — электрический. Он может двигаться автономно, или же им можно управлять удалённо. Einride сейчас добивается разрешения регулятора на то, чтобы пустить такие автомобили на дороги.

Грузовик выглядит довольно футуристично. Дизайном похож на предыдущий прототип Einride. Автомобиль будет поставляться, как уже упоминалось, в четырёх версиях. Первые две имеют максимальную скорость 30 километров в час, весят 26 тонн, грузоподъёмность составляет 16 тонн, а одного заряда хватает на 130-180 километров пути. Две других версии весят столько же, их скорость достигает 45 и 85 километров в час. Кроме того, версии отличаются друг от друга условиями, в которых их можно применять.