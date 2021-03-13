Наука и технологии
Сегодня в 15:52
Показан новый дизайн ракет «Союз»
Дизайн обновили впервые за несколько десятилетий
Роскосмос показал новый ракеты-носителя «Союз-2». Внешний облик ракеты изменили впервые за несколько десятилетий.
Пуск «Союза-2» в новом дизайне запланирован на 20 марта 2021 года. Сообщается, что ракета будет окрашена в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого сочетания. Создатели вдохновлялись прототипом ракеты-носителя «Восток», который можно увидеть на ВДНХ. Этот прототип окрашен в белый цвет.
А вот серый цвет заменили корпоративным синим. Изменится и цвет переходного отсека, который был серым. Он тоже станет синим.
В Роскосмосе рассчитывают, что и другие пуски 2021 года по контрактам с компанией «Главкосмос Пусковые Услуги» будут проводиться в новой цветовой гамме.
На фото ниже показана ракета в новой расцветке, а на обложке новости — в старой:
Роскосмос