Показан новый дизайн ракет «Союз»

Пуск «Союза-2» в новом дизайне запланирован на 20 марта 2021 года. Сообщается, что ракета будет окрашена в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого сочетания. Создатели вдохновлялись прототипом ракеты-носителя «Восток», который можно увидеть на ВДНХ. Этот прототип окрашен в белый цвет.

А вот серый цвет заменили корпоративным синим. Изменится и цвет переходного отсека, который был серым. Он тоже станет синим.

В Роскосмосе рассчитывают, что и другие пуски 2021 года по контрактам с компанией «Главкосмос Пусковые Услуги» будут проводиться в новой цветовой гамме.

На фото ниже показана ракета в новой расцветке, а на обложке новости — в старой: