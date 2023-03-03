Показан новый гаджет Nothing, создателей «прозрачного» смартфона

18:25, 03 марта 2023
1 мин.
Показан новый гаджет Nothing, создателей «прозрачного» смартфонаЭто колонка
Портал 91mobiles опубликовал рендер первой колонки компании Nothing, которая стала известна благодаря своему необычному смартфону Nothing Phone (1).
Фото: Unsplash
Судя по рендеру, устройство будет иметь квадратный дизайн с кнопками громкости, питания и т. д. по бокам. На левой лицевой панели также есть кнопка с красным акцентом и логотип «Nothing» в крошечном круглом элементе.
91mobiles
Похоже, что у устройства могут быть сабвуферы. Видны также резиновые прокладки внизу, которые должны обеспечивать надёжное размещение на плоских поверхностях. К сожалению, технические характеристики колонки Nothing пока не разглашаются. О дате выпуска тоже ничего не известно.