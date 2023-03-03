Показан новый гаджет Nothing, создателей «прозрачного» смартфона

Похоже, что у устройства могут быть сабвуферы. Видны также резиновые прокладки внизу, которые должны обеспечивать надёжное размещение на плоских поверхностях. К сожалению, технические характеристики колонки Nothing пока не разглашаются. О дате выпуска тоже ничего не известно.