Наука и технологии
18:25, 03 марта 2023
1 мин.

Показан новый гаджет Nothing, создателей «прозрачного» смартфона

Это колонка

Портал 91mobiles опубликовал рендер первой колонки компании Nothing, которая стала известна благодаря своему необычному смартфону Nothing Phone (1).

Показан новый гаджет Nothing, создателей «прозрачного» смартфона

Фото: Unsplash

Судя по рендеру, устройство будет иметь квадратный дизайн с кнопками громкости, питания и т. д. по бокам. На левой лицевой панели также есть кнопка с красным акцентом и логотип «Nothing» в крошечном круглом элементе.

Показан новый гаджет Nothing, создателей «прозрачного» смартфона

91mobiles

Похоже, что у устройства могут быть сабвуферы. Видны также резиновые прокладки внизу, которые должны обеспечивать надёжное размещение на плоских поверхностях. К сожалению, технические характеристики колонки Nothing пока не разглашаются. О дате выпуска тоже ничего не известно.

Источник:91mobiles
Теги:
#Nothing
,
#колонка
Новости партнеров
Новости партнеров