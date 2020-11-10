Показан новый карабин на базе АК-12 и АК-15

Карабин TR3 сохранил длину ствола 415 миллиметров, но он имеет гладкий канал и в конце сверловку типа «Парадокс». В связи с увеличением калибра увеличили и внешний диаметр ствола. Оружие получило новый магазин под 366 ТКМ с окнами и скошенной пяткой.

Это не первый карабин концерна «Калашников» под патрон 366 ТКМ. Есть ещё TG2 на базе «Сайги» предыдущего поколения. На новом карабине в отличие от старого нет планки «Ласточкин хвост», но есть предустановленные планки Пикатинни на крышке ствольной коробки и на накладке газовой трубки.

У TR3 есть телескопический приклад, который также можно сложить. Ещё оружие имеет диоптрический прицел.