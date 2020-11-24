Показан новый пиксельный камуфляж британского основного боевого танка

Военные эксперты, впрочем, считают, что новый камуфляж не поможет Великобритании преодолеть отставание от техники других стран. Специалисты напомнили, что британские военные уже давно хотят получить новую конкурентоспособную версию Challenger 2.

Сейчас Британия рассматривает несколько вариантов модернизации. Один из них предусматривает установку ракетного комплекса Brimstone, который используется на самолётах. Дальность его применения равна 12 километрам.

Другой вариант подразумевает замену системы управления огнём, прицелов и средств связи, а также установку комплексов активной защиты и оптико-электронного подавления.