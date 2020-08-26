Наука и технологии
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Показан новый российский пистолет-пулемёт
ППК-20
На форуме «Армия-2020» представили пистолет-пулемёт Калашникова (ППК-20). Теперь его показали на видео.
Сообщается, что при разработке оружия за основу был взят пистолет-пулемёт «Витязь-СН». Его сейчас используют спецподразделения МВД, ФСБ и ФСО России. ППК-20, по сути, улучшенный вариант «Витязя»: при создании новинки учли замечания к серийному старому пистолету-пулемёту.
Новинка имеет тот же калибр 9х19 миллиметров. Ёмкость магазина составляет 30 патронов. По сравнению с «Витязем» ППК-20 более эргономичный и надёжный. Для него предусмотрены шестипозиционный телескопический приклад, дополнительная полочка на переводчике режимов огня, планка Пикатинни на крышке ствольной коробки, справа и снизу на цевье. Помимо этого, ППК-20 имеет щелевой пламегаситель с байонетным креплением прибора малошумной стрельбы.