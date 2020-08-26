Показан новый российский пистолет-пулемёт

Сообщается, что при разработке оружия за основу был взят пистолет-пулемёт «Витязь-СН». Его сейчас используют спецподразделения МВД, ФСБ и ФСО России. ППК-20, по сути, улучшенный вариант «Витязя»: при создании новинки учли замечания к серийному старому пистолету-пулемёту.

Новинка имеет тот же калибр 9х19 миллиметров. Ёмкость магазина составляет 30 патронов. По сравнению с «Витязем» ППК-20 более эргономичный и надёжный. Для него предусмотрены шестипозиционный телескопический приклад, дополнительная полочка на переводчике режимов огня, планка Пикатинни на крышке ствольной коробки, справа и снизу на цевье. Помимо этого, ППК-20 имеет щелевой пламегаситель с байонетным креплением прибора малошумной стрельбы.