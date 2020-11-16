Показан первый навигатор для незрячих

Речь идёт о радаре, лидаре и ультразвуковом датчике. Сам навигатор надо носить на груди — весит он всего 200 граммов. Устройство может работать на одном заряде до 72 часов. Система анализирует окружающую среду, может распознавать стены, ступень, неровности на тротуаре и людей.

Прибор сигнализирует владельцу о препятствиях с помощью вибрации. Её интенсивность и характер зависят от близости объекта, его местонахождения и способов обойти.

Сейчас систему Strap тестируют 250 человек. В продажу навигатор должен поступить летом 2021 года. Стоимость его составляет $750.