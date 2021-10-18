Показан первый ролик в разрешении 11K 3D

Демонстрация произошла в рамках Всемирной конференции по цифровой экономике 2021 года и 11-й выставке «Умный город» и «Умная экономика», которые проходили с 15 по 17 октября в Нинбо. Посетители выставки могли рассмотреть оцифрованную деревню. Отмечается, что разрешение картинки было насколько высоким, что на листьях деревьев были видны даже капли росы.

Одна минута такого 3D-видео в разрешении 11K требует 10 ГБ свободного пространства. Весь ролик с деревней занял 500 ГБ.

Очевидно, что пока о коммерческом применении технологии говорить не стоит. Пока даже 8K распространена очень слабо.