Показан первый в истории монитор для трёхмерного видео в разрешении 8K

Первый в истории монитор для трёхмерного видео в разрешении 8K показан в свежем ролике на YouTube. Система имеет 33,2 млн пикселей и основана на 45-элементном световом поле, которое обеспечивает 3D-эффект. Дисплей предназначен в первую очередь для медицинской визуализации, картографии, машиностроения.

Узнать стоимость монитора можно только по запросу через официальный сайт. Скорее всего, цена устройства очень высокая. Впрочем, компания и не ориентируется на обычных потребителей. В качестве клиентов её интересуют крупные организации, у которых есть деньги на инновационные устройства. Возможно, в будущем появятся и потребительские дисплеи.