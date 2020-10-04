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Показан полёт «кабриолета»-истребителя Су-57
Он был тестовым
В сети опубликовали видео с кадрами полёта «кабриолета»-истребителя Су-57 — у самолёта была открыта кабина.
На необычные кадры обратила внимание «Российская газета». Журналисты пишут, что на видео попала не какая-то новая модификация истребителя, а тестовый полёт для отработки нештатной ситуации.
Полёт можно увидеть на отметке 1:10 в ролике:
Это видео подготовило Минобороны России к 100-летию Государственного лётно-испытательного центра (ГЛИЦ) имени Чкалова. Именно тут проходят испытания все образцы авиатехники и вооружения для Воздушно-космических сил (ВКС) России.
Журналисты отметили, что полёт СУ-57 с открытым фонарём кабины был необходим, чтобы оценить поведение самолёта и самочувствие лётчика в аварийной ситуации. Для испытаний крышку сняли ещё на земле.