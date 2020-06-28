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Показан радикальный вариант модернизации советской бронетехники
Бронетранспортёра БТР-50ПК
В Иране показали радикальный вариант модернизации советской бронетехники — гусеничного бронетранспортёра БТР-50ПК.
Как пишет «Российская газета», на БТР-50ПК было смонтировано созданное в Иране необитаемое боевое отделение. В роли основного оружия выступает 30-мм автоматическая пушка 2А42 с боекомплектом 500 снарядов. С ней спарен 7,62-мм пулемёт с боезапасом в 2000 патронов. Также можно установить комплект противотанковых управляемых ракет.
У модернизированного БТР-50 имеется система управления огнём с лазерным дальномером и тепловизионным каналом. Она улучшает возможность ведения боёв ночью. Кроме того, у бронетранспортёра улучшена бронезащита. Также журналисты предположили, что иранцы заменили старый двигатель на более мощный новый.
Помимо БТР-50 в Иране показали основной боевой танк Т-72М1 с новым прицельным комплексом и другими улучшениями.