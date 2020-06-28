Показан радикальный вариант модернизации советской бронетехники

Как пишет «Российская газета», на БТР-50ПК было смонтировано созданное в Иране необитаемое боевое отделение. В роли основного оружия выступает 30-мм автоматическая пушка 2А42 с боекомплектом 500 снарядов. С ней спарен 7,62-мм пулемёт с боезапасом в 2000 патронов. Также можно установить комплект противотанковых управляемых ракет.

У модернизированного БТР-50 имеется система управления огнём с лазерным дальномером и тепловизионным каналом. Она улучшает возможность ведения боёв ночью. Кроме того, у бронетранспортёра улучшена бронезащита. Также журналисты предположили, что иранцы заменили старый двигатель на более мощный новый.

Помимо БТР-50 в Иране показали основной боевой танк Т-72М1 с новым прицельным комплексом и другими улучшениями.