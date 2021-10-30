Показан ремонт самого дорогого бомбардировщика США

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Показан ремонт самого дорогого бомбардировщика СШАB-2 Spirit
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit считается одним из самых дорогих летательных аппаратов, когда-либо созданных человечеством. В сети опубликовали фотографию с ремонтной площадки, где находится самолёт.
Журналисты уточнили, что стоимость часа полёта B-2 Spirit составляет $170 тысяч. Сейчас один из бомбардировщиков находится на ремонте в калифорнийском городе Палмдейл.
Отмечается, что одной из проблем обслуживания B-2 Spirit был недостаток комплектующих. Однако с годами благодаря развитию материаловедения и автоматизации обслуживание самолёта стало проще. Сейчас капитальные работы B-2 Spirit проводятся каждые девять лет. Самолёт разбирают и восстанавливают, добавляют в него что-то новое. Зачастую он становится лучше, чем был прежде.
Напомним, B-2 Spirit впервые взлетел в 1983 году.
Источник: The Drive