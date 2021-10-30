Показан ремонт самого дорогого бомбардировщика США

Отмечается, что одной из проблем обслуживания B-2 Spirit был недостаток комплектующих. Однако с годами благодаря развитию материаловедения и автоматизации обслуживание самолёта стало проще. Сейчас капитальные работы B-2 Spirit проводятся каждые девять лет. Самолёт разбирают и восстанавливают, добавляют в него что-то новое. Зачастую он становится лучше, чем был прежде.

Напомним, B-2 Spirit впервые взлетел в 1983 году.