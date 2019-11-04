Показан результат десятилетнего хранения бургера из McDonald's

О запуске прямой трансляции разложения бургера и картошки СМИ написали в 2015 году. А ещё раньше исландец передал свои коллекционные продукты Национальному музею страны. По словам мужчины, он просто хотел проверить миф о том, что еда из McDonald's не разлагается. Сейчас музей уже не хранит продукты, потому что посетителей отпугивал их неприятный запах. На сегодняшний день заказ McDonald's десятилетней давности обитает в гостевом доме Snotra House.

Гамбургер и картошка всё ещё лежат под стеклянным колпаком. И, судя по виду, не очень-то пострадали за десять лет.