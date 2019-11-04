Наука и технологии
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Показан результат десятилетнего хранения бургера из McDonald's
И картошки
Десять лет назад один из жителей Исландии зашёл в последний в стране McDonald's и купил там гамбургер и картофель фри. Эти продукты целы до сих пор. А процесс их разложения какое-то время записывался на камеру.
О запуске прямой трансляции разложения бургера и картошки СМИ написали в 2015 году. А ещё раньше исландец передал свои коллекционные продукты Национальному музею страны. По словам мужчины, он просто хотел проверить миф о том, что еда из McDonald's не разлагается. Сейчас музей уже не хранит продукты, потому что посетителей отпугивал их неприятный запах. На сегодняшний день заказ McDonald's десятилетней давности обитает в гостевом доме Snotra House.
Гамбургер и картошка всё ещё лежат под стеклянным колпаком. И, судя по виду, не очень-то пострадали за десять лет.
AFP