Показан салон антикоронавирусного автобуса

Устройство салона автобуса учитывает требования к дистанции между людьми, которые были введены после начала пандемии COVID-19. В целом, в набор оборудования Anti-COVID-19 для Torsus Praetorian входят прозрачные перегородки из пластика толщиной 3,5 мм. Они устанавливаются вокруг каждого пассажирского сиденья. Кстати, сдвоенные сиденья в салоне заменили на одинарные.

Авторы проекта говорят, что когда пандемия закончится, автобусу можно будет без проблем вернуть первоначальный вид. Сейчас модифицированный Torsus Praetorian можно использовать в горнодобывающей и нефтегазовой отрасли для доставки персонала к местам их работы. Именно эти отрасли не могут остановить свою деятельность, пишет «Популярная механика».