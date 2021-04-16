Показан салон футуристического пикапа Илона Маска

Стоит отметить, что Илон Маск приехал на прототипе Cybertruck, который Tesla показывала в 2019 году. Массовое производство пикапов Сybertruck должно начаться уже в 2021 году. К сожалению, точной даты старта продаж Tesla Cybertruck не называли. Ожидается, что базовая версия пикапа будет стоить $39 900.