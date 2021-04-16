Наука и технологии
Сегодня в 13:13
Показан салон футуристического пикапа Илона Маска
Маск приехал на Cybertruck на завод в Техасе
Илон Маск посетил завод Tesla в Техасе на футуристическом пикапе Cybertruck. Благодаря этому мы увидели салон автомобиля.
Илон Маск объехал на пикапе весь комплекс будущего завода. Очевидцы отмечают, что колёса Cybertruck были в грязи. Также на фотографиях виден салон пикапа. Внутри располагается футуристический прямоугольный руль и 17-дюймовый дисплей. Такой же установлен у модели Tesla Model 3.
Стоит отметить, что Илон Маск приехал на прототипе Cybertruck, который Tesla показывала в 2019 году. Массовое производство пикапов Сybertruck должно начаться уже в 2021 году. К сожалению, точной даты старта продаж Tesla Cybertruck не называли. Ожидается, что базовая версия пикапа будет стоить $39 900.