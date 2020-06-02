Показан сброс бетонобойной бомбы с российского истребителя

Как уточняет «Российская газета» на видео запечатлено применение штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП. После сброса с Су-34 бомба первые несколько секунд падает свободно. Затем раскрывается парашют, и у снаряда запускается реактивный ускоритель. Бомба летит к цели.

«Российская газета» пишет, что БетАБ-500 ШП — это модернизированная версия бетонобойной бомбы БетАБ-500 свободного падения. То есть модель, которую испытали на видео, дополнительно оснащена реактивным двигателем с 2,2 кг твердого топлива и парашютом. Благодаря этому бомбу можно сбрасывать с более низких высот — до 170 метров. Снаряд может пробивать железобетонные укрытия толщиной до 55 сантиметров.