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Показан «снайперский» выстрел из пистолета
Он поразил цель на расстоянии в 1,8 километра
Американец Виктор Авила (Victor Avila) установил новый мировой рекорд в прицельной стрельбе на большие дистанции с автоматического пистолета. «Снайперский» выстрел был совершён на дистанцию в 1837 метров.
Как пишет «Популярная механика», рекорд был установлен с помощью прицельных приспособлений и самозарядного пистолета Glock 23. В отличие от пули из снайперской винтовки пистолетная пуля теряет большую часть своей энергии на таком расстоянии. На мишени от неё остался небольшой след, как видно в ролике, но человеку такая вряд ли нанесёт серьёзный урон.
Рекорд установили в рамках соревнования ARENA. Виктор Авила — бывший спецагент Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). На работе он боролся с наркокартелями и торговцами людьми. Сообщается, что прицельные приспособления для Glock 23 создавали при помощи предыдущих рекордсменов. Они помогали Виктору тренироваться.