Показан «снайперский» выстрел из пистолета

Как пишет «Популярная механика», рекорд был установлен с помощью прицельных приспособлений и самозарядного пистолета Glock 23. В отличие от пули из снайперской винтовки пистолетная пуля теряет большую часть своей энергии на таком расстоянии. На мишени от неё остался небольшой след, как видно в ролике, но человеку такая вряд ли нанесёт серьёзный урон.