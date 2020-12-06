Показан созданный Роскосмосом пистолет

А точнее «Златоустовским машиностроительным заводом», который входит в состав Роскосмоса. Рогозин отметил, что предприятия госкорпорации производят не только ракетно-космическую технику, но и широкий спектр энергетического оборудования, медтехнику, легкорельсовый транспорт, лифтовое оборудование и многое другое.

Травматический пистолет ПСТ-С «Капрал» под патрон 10x23Т разработан на базе пистолета-пулемёта ПП-91 «Кедр». Оружие предназначено для охранных структур. Оно отличается небольшим размером, благодаря ему пистолет можно носить скрытно. Отмечается, что эффективная дальность стрельбы «Капрала» достигает 15 метров.

Стоит отметить, что «Капрал» представили ещё в 2018 году. По какой причине Рогозин решил напомнить об оружии сейчас, неизвестно.