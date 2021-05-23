Наука и технологии
Сегодня в 18:05
Показан специальный трамвай для перевозки пассажиров в период пандемии
В нём можно соблюдать дистанцию
Итальянский дизайнер Андреа Понти (Andrea Ponti) показал двухэтажный беспилотный трамвай для перевозки пассажиров в период пандемии.
Этот трамвай должен будет ездить по улицам Гонконга. Его главная особенность — расстановка сидений. Они выполнены как островки: пассажиры сидят по кругу и не смотрят друг на друга. Это помогает соблюдать дистанцию, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.
Трамвай был сделан беспилотным, чтобы оптимизировать его внутреннее пространство.
Дизайнер не поленился спроектировать и остановки. Они открыты с обеих сторон и выполнены в минималистичном стиле.
Отмечается, что автор вдохновлялся традиционными гонконгскими двухэтажными трамваями. Езда в таком трамвае должна быть впечатляющей, так как у него есть много окон. Особенно красиво должно быть ночью.
Впрочем, это лишь концепт, и не факт, что трамвай выпустят на реальные дороги.