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Наука и технологии
Сегодня в 18:05

Показан специальный трамвай для перевозки пассажиров в период пандемии

В нём можно соблюдать дистанцию
Итальянский дизайнер Андреа Понти (Andrea Ponti) показал двухэтажный беспилотный трамвай для перевозки пассажиров в период пандемии.

Этот трамвай должен будет ездить по улицам Гонконга. Его главная особенность — расстановка сидений. Они выполнены как островки: пассажиры сидят по кругу и не смотрят друг на друга. Это помогает соблюдать дистанцию, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Трамвай был сделан беспилотным, чтобы оптимизировать его внутреннее пространство.

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Фото: designchat.com

Дизайнер не поленился спроектировать и остановки. Они открыты с обеих сторон и выполнены в минималистичном стиле.

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Фото: designchat.com

Отмечается, что автор вдохновлялся традиционными гонконгскими двухэтажными трамваями. Езда в таком трамвае должна быть впечатляющей, так как у него есть много окон. Особенно красиво должно быть ночью.

Впрочем, это лишь концепт, и не факт, что трамвай выпустят на реальные дороги.