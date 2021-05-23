Показан специальный трамвай для перевозки пассажиров в период пандемии

Этот трамвай должен будет ездить по улицам Гонконга. Его главная особенность — расстановка сидений. Они выполнены как островки: пассажиры сидят по кругу и не смотрят друг на друга. Это помогает соблюдать дистанцию, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Трамвай был сделан беспилотным, чтобы оптимизировать его внутреннее пространство.