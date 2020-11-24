Показан турецкий военный робот-санитар

Роботизированная система состоит из шестиколёсной платформы с выдвижным пандусом и миниатюрной гусеничной машины. Обязанность последней — укладывать пострадавшего на пандус при помощи манипулятора. «Рука» хватает пострадавшего за петлю, встроенную в экипировку, и переворачивает его так, чтобы он лежал на спущенной с пандуса подстилке. По ролику видно, что мини-машина делает это довольно аккуратно. Подстилка затем затягивается на пандус, который в итоге поднимается и задвигается в корпус транспортёра. Человека доставляют в полевой госпиталь.

Создатели роботизированной системы объяснили, что она пригодится в тех случаях, когда нельзя задействовать личный состав.