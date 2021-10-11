Показан украинский гибрид самоходки «Нона-С» и БМП-2

Наука и технологии
Сегодня в 16:53
1 мин.
Показан украинский гибрид самоходки «Нона-С» и БМП-2Сделан по советским наработкам
В сети опубликовали фото украинской боевой машины, которая объединяет артиллерийскую часть самоходки 2С9 «Нона-С» и шасси БМП-2.
Модернизированная машина называется 2С17-2. Её изготавливают на Шепетовском ремонтном заводе. «Российская газета» отмечает, что подобную машину хотели сделать ещё в СССР. Украинский образец во многом повторяет ранние наработки.
Возможно, что этот проект является частью госпрограммы по замене гусеничных платформ артиллерийских установок 2С9 на более распространённое шасси.
«Нона-С» представляет собой 120-мм самоходную артиллерийско-миномётную установку. Она предназначена для подавления живой силы, артиллерийских и миномётных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления. Может применять осколочно-фугасные снаряды 3ОФ49 с контактным взрывателем 3В35 и радиовзрывателем АР-5.