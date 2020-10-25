Показан улучшенный украинский беспилотник для разведки на Донбассе

Модернизированный беспилотник получил новый японский инжекторный двигатель, улучшенное программное обеспечение и возможность установки малогабаритного радара с синтезированной апертурой.

Благодаря новому экономичному двигателю аппарат сможет летать на высоте 4,5 тысячи метра вместо 3 тысяч. ACS-3 может лететь на крейсерской скорости 120 километров в час, продолжительность полёта может достигать 24 часов.

Раньше управление беспилотником работало по схеме «одна наземная станция — один аппарат». Теперь же к одной наземной станции управления можно подсоединить любое количество беспилотников, а к одному аппарату — любое количество пользователей.

Сообщается, что новые ACS-3 уже поставили в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). В дальнейшем беспилотник намерены использовать для разведки на Донбассе, пишет «Военное обозрение».