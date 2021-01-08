Показан универсальный огромный экран для электромобилей Mercedes-Benz

Экран, выполненный по технологии OLED, будет занимать всю переднюю панель электрокара. По сути, это несколько дисплеев, объединённых в одну рабочую площадь. Экраны защищены стеклом Gorilla Glass. Часть панели, которая выступает в виде приборной панели, имеет систему тактильной обратной связи. Но не она одна. Пассажир также получает собственный дисплей и рабочую зону.

Hyperscreen работает в паре с мультимедийной системой Mercedes-Benz User Experience (MBUX). Эта система, благодаря алгоритмам искусственного интеллекта, может становиться более персонифицированной. В качестве железа для неё выступает восьмиядерный процессор. Есть 24 ГБ оперативной памяти.