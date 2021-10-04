Показан ужасающий интернет будущего

Наука и технологии
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Показан ужасающий интернет будущегоС кучей ограничений и без намёка на приватность
«Архив интернета» создал сервис Wayforward Machine, который показывает, как будет выглядеть интернет в 2046 году. Авторы представляют себе исключительно негативное будущее: без приватности, с ограничениями и бесконечными попытками заработать на пользователях.
Если перейти на Wayforward Machine и вбить что-то в поиске, сайт выдаст окно, в котором будет просить, чтобы вы «ввели» свою биометрию: отпечаток пальца или радужку глаза. Конечно, это всё симуляция, но, как зловеще предупреждают авторы, через 25 лет такое может стать нормой.
«Архив интернета» уверен: интернет в 2046 году будет переполнен рекламой. Кроме того, популярные сайты будут запрашивать большие деньги, чтобы люди могли воспользоваться ими. Доступ к различной информации может быть просто-напросто запрещён. Вот так может выглядеть главная страница Google через 25 лет:
Вы можете перейти на сайт Wayforward Machine самостоятельно и попробовать вбивать там адреса разных порталов.