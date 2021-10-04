Показан ужасающий интернет будущего

Если перейти на Wayforward Machine и вбить что-то в поиске, сайт выдаст окно, в котором будет просить, чтобы вы «ввели» свою биометрию: отпечаток пальца или радужку глаза. Конечно, это всё симуляция, но, как зловеще предупреждают авторы, через 25 лет такое может стать нормой.

«Архив интернета» уверен: интернет в 2046 году будет переполнен рекламой. Кроме того, популярные сайты будут запрашивать большие деньги, чтобы люди могли воспользоваться ими. Доступ к различной информации может быть просто-напросто запрещён. Вот так может выглядеть главная страница Google через 25 лет: