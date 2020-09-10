Наука и технологии
Сегодня 21:06
Показан замаскированный под российский Су-57 американский истребитель
Он появится у военных в 2021 году
СМИ опубликовали первые изображения замаскированного под российский Су-57 американского истребителя F-35 Lightning II. Такая окраска необходима для тренировок американских военных.
Как пишет «Российская газета», для достоверности на крылья F-35 нанесли отличительный знак Воздушно-космических сил (ВКС) России — красные звёзды. Правда, на левом крыле рядом находится и эмблема Военно-воздушных сил (ВВС) США.
F-35 перекрасили под российский Су-57, чтобы использовать его в тренировках американских лётчиков. Этот самолёт отправится в 65-ю эскадрилью с авиабазы Неллис под названием «Агрессоры». На учениях она изображает потенциального противника, в основном это Россия и Китай. Передачу замаскированного F-35 военным планируют на 2021 год.
Шон Хемптон
Рисунки сделал ветеран ВВС и художник-любитель Шон Хемптон.