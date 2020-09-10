Показан замаскированный под российский Су-57 американский истребитель

Как пишет «Российская газета», для достоверности на крылья F-35 нанесли отличительный знак Воздушно-космических сил (ВКС) России — красные звёзды. Правда, на левом крыле рядом находится и эмблема Военно-воздушных сил (ВВС) США.

F-35 перекрасили под российский Су-57, чтобы использовать его в тренировках американских лётчиков. Этот самолёт отправится в 65-ю эскадрилью с авиабазы Неллис под названием «Агрессоры». На учениях она изображает потенциального противника, в основном это Россия и Китай. Передачу замаскированного F-35 военным планируют на 2021 год.