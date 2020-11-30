Показана эвакуация аварийно севшего гигантского самолёта Ан-124 с помощью танков

Как пишет «Военное обозрение», ролик сняла авиакомпания «Волга-Днепр». Для подготовки к буксировке Ан-124 пришлось укатать и осыпать полосу длиной 350 метров и шириной 12 метров. У самолёта заменили шины и диски основных стоек шасси. Также ему под носовую часть завели надувные маты и поддоны.

Для эвакуации использовали три армейские бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) на базе Т-72. К основным стойкам шасси самолёта подвели буксировочные тросы, а затем БРЭМ на малой скорости вытащили Ан-124 с поля на посадочную полосу.

Журналисты отмечают, что масса пустого самолёта составляет почти 178 тонн, а во время аварийной посадки на борту у него было автозапчастей на 84 тонны.