Наука и технологии
Сегодня 11:17
Показана камера Samsung для смартфонов на 600 Мп
Но надеемся, она будет выглядет не так в итоге
Известный инсайдер Ice Universe поделился любопытным изображением. Из него стало ясно, что Samsung всё-таки работает над камерой для смартфонов на 600 Мп. Выглядеть такое решение, если компания не изменит технологию, будет экстравагантно.
Судя по всему, Ice Universe опубликовал отрывок из какой-то презентации Samsung. На слайде написано, что датчики изображения компании ISOCELL будут развиваться, чтобы решить проблемы с блоком камер в смартфонах. Сейчас толщина модуля растёт вместе с диагональю датчиков. Например, для 108-Мп сенсора диагональю 1/0,57’’ и размером пикселей 0,8 мкм толщина модуля достигает 9,1 мм. Каким-то образом Samsung намерена сделать 600-Мп камеры компактнее.
Samsung
Однако если это не удастся, то такой модуль на смартфон будет занимать 12% от площади задней панели и выступать на 13,2 мм.