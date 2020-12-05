Показана камера Samsung для смартфонов на 600 Мп

Судя по всему, Ice Universe опубликовал отрывок из какой-то презентации Samsung. На слайде написано, что датчики изображения компании ISOCELL будут развиваться, чтобы решить проблемы с блоком камер в смартфонах. Сейчас толщина модуля растёт вместе с диагональю датчиков. Например, для 108-Мп сенсора диагональю 1/0,57’’ и размером пикселей 0,8 мкм толщина модуля достигает 9,1 мм. Каким-то образом Samsung намерена сделать 600-Мп камеры компактнее.