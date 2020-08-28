Показана клавиатура в стиле советского забора

Речь идёт о стандартном советском заборе из панелей ПО-2. Его придумал архитектор Борис Рахман в начале 1970-х. На своей странице в Behance Долганов написал, что уникальность этого забора в заключается в его массовости. «Каждый житель Украины, России и Белоруссии видит его (прим. забор) на улицах минимум один раз в неделю». Дизайнер отметил, что никто не понимает причин популярности этого забора, но до сих пор ежегодно производят миллионы блоков.