Показана маска будущего для защиты от грязного воздуха

Компания выступила со своей новинкой в подходящее время: в Австралии бушуют пожары, от которых страдают жители ближайших регионов. Atmos Faceware должна защитить людей в такой ситуации.

Как утверждают представители Ao Air, новая разработка обеспечивает лучшую защиту от твёрдых частиц, чем стандартные маски с воздушным фильтром. При этом она не требует герметичного уплотнения, которому могут помешать волосы, пот и другие факторы.

Стоит Atmos Faceware $350 (около 21,5 тысячи рублей). За эту цену покупатель получит маску с четырьмя дополнительными фильтрами, которых должно хватить на четыре месяца. Уже открыты предзаказы, доставка должна начаться в июле.

Стоит отметить, что наиболее распространённая обычная маска с воздушным фильтром стоит около $15.