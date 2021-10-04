Показана мишень в виде российского танка «Армата»

Журналисты предположили, что макет находится в стадии разработки. Пока на нём нет некоторых характерных для «Арматы» деталей. Это, например, панорамный прицел командира и дистанционно-управляемый пулемёт на крыше башни.

После того, как всё будет готово, макет установят на колёсную радиоуправляемую платформу и оборудуют устройствами, создающими тепловую заметность.

Стоит отметить, что компания GaardTech уже известна своими макетами зенитных ракетных комплексов «Квадрат» (SA-6), танков Т-80БВ, Т-80У и Т-72М1, а также боевых машин пехоты БМП-3.