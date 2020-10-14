Показана «мокрая» посадка самого большого транспортного самолёта в России

Тренировки показали на официальном видео Минобороны России. Экипажи Ан-124 «Руслан» совершили полёты по заданному маршруту в сложных метеоусловиях, а также посадку с уходом на второй круг и взаимодействие с группой управления. Помимо этого, самолёт Ан-124 посадили на мокрую взлётно-посадочную полосу.

Как напоминает «Российская газета», «Руслан» является вторым по грузоподъёмности самолётом в мире. Размах его крыла составляет 73 метра, а взлётная масса достигает 392 тонн. Самолёт может вместить 400 десантников со снаряжением или 800 обычных солдат.