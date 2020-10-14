Наука и технологии
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Показана «мокрая» посадка самого большого транспортного самолёта в России
«Руслана»
В Тверской области прошли тренировки экипажей военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России. Лётчики самого большого транспортного самолёта в России — Ан-124 «Руслан» — выполнили «мокрую» посадку.
Тренировки показали на официальном видео Минобороны России. Экипажи Ан-124 «Руслан» совершили полёты по заданному маршруту в сложных метеоусловиях, а также посадку с уходом на второй круг и взаимодействие с группой управления. Помимо этого, самолёт Ан-124 посадили на мокрую взлётно-посадочную полосу.
Как напоминает «Российская газета», «Руслан» является вторым по грузоподъёмности самолётом в мире. Размах его крыла составляет 73 метра, а взлётная масса достигает 392 тонн. Самолёт может вместить 400 десантников со снаряжением или 800 обычных солдат.