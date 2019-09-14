Показана нестандартная версия российского C-400

На это обратил внимание автор блога bmpd на LiveJournal. Материал в газете был посвящён российско-сербскому учению ПВО «Славянский щит – 2019», проходящем в Астраханской области. На фотографии к тексту запечатлена транспортная пусковая установка с размещёнными на ней «одновременно транспортно-пусковым контейнером зенитной управляемой ракеты серии 48Н6 и пакетом из четырёх транспортно-пусковых контейнеров зенитных управляемых ракет серии 9М96».

Автор отмечает, что ранее такая конфигурация демонстрировалась только на выставках. А фотография подтвердила, что она теперь используется в части ПВО Министерства обороны России.

Напомним, зенитный ракетный комплекс С-400 был введён в эксплуатацию в России в 2007 году.