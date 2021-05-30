Наука и технологии
Сегодня в 18:01
Показана новая схема окраски британских истребителей
«Очень патриотичная»
29-я эскадрилья британских военно-воздушных сил (ВВС) показала истребитель «Тайфун» с новой «очень патриотичной схемой окраски».
Об этом пишет «Военное обозрение». Схема окраски представляет собой флаг Великобритании на весь корпус самолёта. Издание приводит мнения других авторов о новинке. В британском UK Defence Journal уверены, что с такой окраской самолёт «станет изюминкой авиасалонов». Пилот истребителя же рассказал, что гордится тем, что «буквально развевает флаг страны на этом самолёте». Новую схему окраски отметил и командир 29-й эскадрильи Джим Калверт.
«Военное обозрение»
Данные истребители «Тайфун» будут участвовать на авиасалонах страны и за рубежом. Кроме того, на таких самолётах будут летать пилоты эскадрильи в Конингсби, которая специализируется на обучении стажёров, управляющих истребителями.