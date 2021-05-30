Показана новая схема окраски британских истребителей

Об этом пишет «Военное обозрение». Схема окраски представляет собой флаг Великобритании на весь корпус самолёта. Издание приводит мнения других авторов о новинке. В британском UK Defence Journal уверены, что с такой окраской самолёт «станет изюминкой авиасалонов». Пилот истребителя же рассказал, что гордится тем, что «буквально развевает флаг страны на этом самолёте». Новую схему окраски отметил и командир 29-й эскадрильи Джим Калверт.