Наука и технологии
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Показана новая версия российского военного беспилотника «Охотник»С плоским реактивным соплом
Объединённая авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех впервые продемонстрировала военный беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» в новой версии — с плоским реактивным соплом. Это позволит снизить его радиолокационную заметность.
Беспилотник спроектировала компания «Сухой». Ростех отмечает, что «Охотник» — это высокоинтеллектуальная система, способная решать широкий круг задач как в одиночку, так и группой. Ещё беспилотник может работать совместно с самолётами пилотируемой авиации.
Главная особенность новой версии «Охотника» — плоское сопло двигателя. Помимо этого, для беспилотника создаётся новый наземный пункт управления. Его разработали с учётом требований военных. Всё это должно повысить возможности машины.
Напомним, что работа над «Охотником» началась в 2011 году. Первый полёт беспилотника с традиционным реактивным соплом состоялся в августе 2019 года.
Источник: Ростех