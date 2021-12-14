Показана новая версия российского военного беспилотника «Охотник»

Беспилотник спроектировала компания «Сухой». Ростех отмечает, что «Охотник» — это высокоинтеллектуальная система, способная решать широкий круг задач как в одиночку, так и группой. Ещё беспилотник может работать совместно с самолётами пилотируемой авиации.

Главная особенность новой версии «Охотника» — плоское сопло двигателя. Помимо этого, для беспилотника создаётся новый наземный пункт управления. Его разработали с учётом требований военных. Всё это должно повысить возможности машины.

Напомним, что работа над «Охотником» началась в 2011 году. Первый полёт беспилотника с традиционным реактивным соплом состоялся в августе 2019 года.