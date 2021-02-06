Наука и технологии
Сегодня в 10:37
Показана первая близкая фотография Марса, сделанная китайским зондом
Снято с расстояния 2,2 млн км
Китайская межпланетная станция «Тяньвэнь-1», название которой переводится как «Вопросы к небу», сделала первую близкую фотографию Марса. Планету сняли с расстояния примерно 2,2 млн километров. Марс отдалён от Земли сейчас на 186 млн километров.
О событии сообщило Китайское национальное космическое управление. Космическая станция не только сделала первую фотографию Марса, но и успешно провела четвёртую коррекцию орбиты.
«Тяньвэнь-1» находится в полёте уже 197 дней. Всего станция преодолела более 465 млн километров. Сейчас «Тяньвэнь-1» приблизилась уже на расстояние в 1,1 млн километров от поверхности Марса. В скором времени станция замедлится и выйдет на орбиту планеты. Уже в мае совершит посадку на Марсе спускаемый аппарат с марсоходом. Последний начнёт исследовать планету.