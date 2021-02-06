Показана первая близкая фотография Марса, сделанная китайским зондом

«Тяньвэнь-1» находится в полёте уже 197 дней. Всего станция преодолела более 465 млн километров. Сейчас «Тяньвэнь-1» приблизилась уже на расстояние в 1,1 млн километров от поверхности Марса. В скором времени станция замедлится и выйдет на орбиту планеты. Уже в мае совершит посадку на Марсе спускаемый аппарат с марсоходом. Последний начнёт исследовать планету.